Bloco "Parece mas não é" aquece o carnaval no Guará

Dando inicio ao final de semana de carnaval, o bloco Parece mais não é ocorre nesta sexta-feira, na QE 40 do Guará. Com concentração marcada para as 15h, a boa música promete animar o público até as 23h.



Toda de rosa e com a fantasia com o tema chiclete, Carla Raíssa, 35 anos, convidava com uma plaquinha: "Gruda em mim". “Eu me empolguei para esse carnaval por conta da fantasia”, conta. Ela admite que é o primeiro carnaval. “Eu sempre fui do rock, mas hoje vim com a minha sobrinha”, conta.

Bloco no Guará (foto: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

O organizador da folia Tynkato, conta que o ponto-chave do evento são as músicas que parecem mas não são. “A gente começa com um som e parece que vai entrar uma música que a pessoa está esperando e vem algo totalmente diferente”, explica.

Premiação

De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorrerá as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o Prêmio CB Folia 2024. A premiação também inclui a participação dos nossos leitores, que terão a oportunidade de votar na escolha do “Melhor Bloco de Rua”, além de poderem concorrer na categoria “Melhor Fantasia”. Para a edição deste ano, também serão premiadas as seguintes categorias: “Melhor Momento” e “Melhor Fantasia Infantil”.

Acesse o site do CB Folia 2024 e confira outras informações sobre a premiação.

link: https://www.correiobraziliense.com.br/carnaval2024