Carnaval 2024: foliões prometem agitar as ruas do DF com muita alegria

A combinação de início de final de semana e feriado prolongado de Carnaval deixou o brasiliense animado nos bloquinhos que saíram às ruas, nesta sexta-feira (9/2) pelas ruas da cidade. O Correio percorreu alguns pontos de Brasília e se deparou com clima de alegria que deve predominar nos próximos dias na capital. Até terça-feira, os foliões poderão escolher entre as inúmeras programações gratuitas no DF.

Ontem, na QE 40 do Guará o bloco Parece mas não é saiu às 16h e só parou às 23h em ritmo animado. Organizador da folia, Tynkato conta que o ponto-chave do evento são as músicas que parecem mas não são. “A gente começa com um som e parece que vai entrar uma música que a pessoa está esperando e vem algo totalmente diferente”, explica.

Carolina Soudar veio de São Caetano do Sul, em São Paulo, para curtir o carnaval brasiliense. E logo entrou no bloco Guaraense. Vestida de diaba, com batom vermelho e chifres, ela revela o conceito da fantasia. “Eu passei por uma separação recentemente e, digamos assim, eu estou endiabrada”, brincou. “Eu espero um carnaval animado, divertido e com muito respeito”, completou.

Toda de rosa e com a fantasia com o tema chiclete, Carla Raíssa, 35 anos, convidava com uma plaquinha: "Gruda em mim". “Eu me empolguei para esse carnaval por conta da fantasia”, conta. Ela admite que é o primeiro carnaval. “Eu sempre fui do rock, mas hoje vim com a minha sobrinha”, conta.

Chuva

No final da tarde de ontem, a chuva tomou conta de Brasília e quase impediu a festa dos foliões. Durante o Carnaval urgente, na Quadra 2 do Setor Bancário Sul, os brincantes festejaram com alegria e cores vibrantes, embalados pelo ritmo animado.

O produtor cultural Raio Laser (nome fantasia) estava caracterizado de pintor. “O conceito da minha fantasia foi tipo: ‘ai, amiga, vamos nessa festa à fantasia, mas não tenho dinheiro'. Então saí pegando as tintas do meu ateliê e vim de pintor”, conta. “Você pinta como eu pinto?”, pergunta brincando.

Uma das atrações do bloco foi a apresentação da DJ Kethen Dias. A profissional estava vestida de rosa e empolgada para agitar os foliões. “A energia da galera é maravilhosa. Ver esses sorrisos. Eu estou super animada”, disse. “Eu espero muito som, muito brilho e muita festa”, completa.

O jovem Nicolas Ramos estava fantasiado de diabo e, junto com um grupo de amigos, disse que pretende ir a todos os blocos possíveis. “Estou muito empolgado com o segundo carnaval da vida”, conta. Também do grupo, Patrícia Leite estava de policial e comemorou o primeiro carnaval. “Tirando a chuva, acredito que vai ser bom”, disse animada. Fantasiado de coelho, Daniel Santino, quer ter muitas histórias para contar depois dos dias de carnaval. Maria Eduarda dos Anjos se vestiu de anjo e conta que escolheu a fantasia por conta do sobrenome. "Eu faço esse trocadilho desde pequena. A minha família sempre gostou muito de carnaval, então, eu sempre comemorei nos bloquinhos infantis", detalha.

Programação de sábado

» Baile do Piki — o bloco

14h às 22h

Rua Alecrim, praça da estação de metrô Arniqueiras - Águas Claras

» ARaaXXtaa

16h às 00h

Partida do salão comunitário e seguindo o percurso da folia pela avenida central da cidade até chegar na praça do bosque onde será o ponto de folia do bloco, Candangolândia

» Bloco Alafia - Carna Afro Ceilândia

16h00 às 23h00

EQNP 1/5 Ponto De Cultura Filhos Do Quilombo, Ceilândia

» Calango Misturado

14h00 às 19h00

Área de Múltiplas Funções do Varjão

» Bloco MamaTá Difícil

10h às 19h

Circuito Carnavalesco Sul (Eixo Cultural Iberoamericano, Setor Comercial Sul,

Biblioteca Nacional),

Plano Piloto

» Bloco Pais e Filhos

10h às 16h

Mini Trio - Estacionamento do Parque da Cidade - Ana Lídia, Plano Piloto

Brincantes do Gama

15h00 às 19h00

Praça Lourival Bandeira,

mais conhecida

como praça do

Cine Itapuã, Gama

» Mvuka

17h00 às 22h00

Setor de Diversões Sul - Praça Central CONIC, Plano Piloto

» Baile da Piki - O Bloco

14h00 às 22h00

Praça Estação 16 Sul,

Águas Claras, Rua Alecrim,

praça da estação

de metrô Arniqueiras,

Águas Claras

» Bloco Na Batida Do Morro

13h00 às 19h00

Setor Comercial Sul

(Quadras 4 e 5),

Plano Piloto

» Concentra mais não sai

10/02/2024 e 12/02/2024

15h00 às 22h00

EQN 404/405 Norte, Plano Piloto

» Rebu - O Bloco

10h às 19h

Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano, Plano Piloto

» Bloco Mamãe Taguá 2024

13h30 às 20h30

Taguaparque Estacionamento do Centro Cultural, Taguatinga

» Galinho de Brasília

14h00 às 22h00

Setor de Autarquias Sul Quadra 4, Plano Piloto

» CarnaVitrola

16h00 às 22h00

Eixão Norte, na altura da 211 Norte, Plano Piloto

» Bloco Mamãe Taguá 2024

13h às 20:30

Estacionamento do Centro Cultural, Taguaparque Taguatinga

»Calango Misturado

14h às 19h

Área de Múltiplas Funções

Varjão