Folia começa com chuvas intensas, rajadas de vento e trovoadas

Bom dia, foliões! Nesta sexta-feira (9/2), os brasilienses já começam a se mobilizar para pular o carnaval e nada melhor do que se atentar à previsão do tempo para não sair de casa desprevenido. Ainda pela manhã, o céu apresentou muitas nuvens e pancadas de chuva em algumas regiões do Distrito Federal.

Ao longo do dia, a expectativa é que haja maior abertura para o sol, ocasionando um aquecimento que, junto à alta umidade, provoca mais tempestades, em especial no fim da tarde e início da noite. Para o final de semana, espera-se grande instabilidade do tempo, com precipitações, rajadas de vento e trovoadas. Já no feriado, as chuvas perdem a intensidade devido a uma massa de ar seco que chega à região central do país. Dessa forma, há maior possibilidade de sol e calor. Não economize no protetor solar!

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF registrou temperatura mínima de 18ºC e a máxima pode chegar a 30ºC. Já a umidade fica em torno dos 50% e 100%. No Plano Piloto, os termômetros indicaram mínima 19ºC e a máxima pode atingir os 28ºC; a umidade fica entre 55% e 90%.

Vale destacar que o DF está sob alerta laranja, que indica risco alto para tempestades, rajadas de vento e trovoadas. A recomendação é monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e os alertas da Defesa Civil. Quem tiver interesse em receber alertas da subsecretaria precisa apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Cleber Souza, meteorologista do Inmet, alerta que é preciso ter cautela nas estradas para aqueles que irão viajar, em vista das fortes chuvas no período da tarde. "Da mesma forma, os foliões devem se atentar às áreas de risco da cidade, como as tesourinhas, que podem sofrer com alagamentos", completou. Avisos dados, é hora de curtir a folia, então, bom carnaval!