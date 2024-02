Corpo encontrado em Santa Maria é o de jovem desaparecida há 20 dias

Familiares confirmaram que o corpo encontrado em um terreno baldio em Santa Maria é o de Milena Rodrigues, 26 anos. A jovem estava desaparecida desde 21 de janeiro, quando saiu de casa para ir até uma feira, no Entorno do DF.

Nessa quinta-feira (8/2), os parentes da jovem estiveram no Instituto de Medicina Legal (IML) para a coleta do material genético. O cadáver em estado avançado de decomposição foi encontrado dois dias antes, na tarde de terça-feira (6/2), na região do Areal de Santa Maria.

Os investigadores da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) suspeitaram que poderia tratar-se de Milena e convocaram os familiares para o exame de DNA. Tatiana Rodrigues Gomes, uma das irmãs da jovem, confirmou se tratar da familiar. "Não sabemos o que aconteceu. Estamos desesperados", afirmou.

Sumiço

Milena saiu de casa na manhã de 21 de janeiro, um domingo, para ir à Feira do Pedregal, em Goiás. A jovem não tem celular, pois, segundo os familiares, o ex-marido dela havia quebrado o aparelho durante uma discussão. “Não sabemos o que pode ter acontecido, pois não temos nenhuma informação. Entramos em contato com os amigos dela e todos falam não ter notícias dela”, disse Fernanda Rodrigues, outra irmã da jovem.

Milena é mãe de uma menina, de 4 anos. Dias antes de desaparecer, ela havia terminado o casamento.