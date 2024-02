Galinho de Brasília retorna em grande estilo ao carnaval

Inspirado no Galo da Madrugada de Pernambuco, o Galinho de Brasília continua a festa carnavalesca no Setor de Autarquias Sul na sua restreia no carnaval. A mistura de ritmos, cores vibrantes e alegria são marcas registradas da festa. Após iniciar com o Pintinho de Brasília, bloco infantil, chegou a vez dos foliões adultos curtirem das 14h até as 22h.

O trajeto do começa na SAS Quadra 4, atrás da Matriz da Caixa Econômica Federal; segue pela EQS 402/202, sentido EQS 403/203. Depois, o bloco sobe a CLS 203/204, sentido Eixinho Leste, e descendo na CLS 201/202, até voltar à concentração.

Mesmo com o tempo nublado, a jornalista Shirleide Barbosa e grupo de amigos e familiares não deixaram a animação ser atrapalhada. Para ela, a chuva ajuda na folia. "Pra mim, está bom o clima assim, adoro. É bem mais confortável até", conta a foliã moradora do Guará.

Shirleide e grupo (foto: Jailson Sena)

Para a recifense e enfermeira Hortência Beltrão, reunida com amigos, o clima nublado não é um dos melhores, mas não impede de curtir a festa . "Está faltando o calor, mas as músicas são bem aconchegantes e a galera também", diz. "Muita coisa está me fazendo lembrar de Recife", complementa a pernambucana.

Hortencia e grupo (foto: Jailson Sena)

