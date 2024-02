Carnaval 2024: Pintinho de Brasília anima a criançada no Setor de Autarquias

Iniciando o sábado de carnaval brasiliense, o Pintinho de Brasília, versão do Galinho voltada para os foliões-mirins, animou os pequenos em meio ao tempo chuvoso. O bloquinho é para todas as idades e junta a folia com os ritmos pernambucanos. O bloco fica até o início da tarde no Setor de Autarquias Sul, no Estacionamento da Caixa Cultural.

O casal Evandro Soares e Luisa Nogueira está curtindo o quarto carnaval juntos. Desta vez, com a pequena Giulia Losco, de 4 meses. Fãs da Turma da Mônica, os mordores do Guará vieram caracterizados com os personagens. "A gente curte sair e o carnaval é uma das festas que gostamos de sair juntos. Agora, é com a nossa filha", celebra o casal.



Gustavo Santório, 7 anos, está curtindo o terceiro carnaval com a família. Eles chegaram cedo para curtir as atrações e o folião-mirim curte o ritmo pernambucano. "Gostei da música e do trenzinho, mas só não sei dançar frevo", conta.























CB Folia

De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorrerá as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024. A premiação também inclui a participação dos nossos leitores, que terão a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, serão premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil. Você também pode enviar fotos da sua fantasia para concorrer. Acesse o site do CB Folia 2024 e participe!