Carnaval urgente anima a noite no Setor Bancário Sul

Nem mesmo a chuva conseguiu desanimar o brasiliense. Com alegria e cores de sobra, o bloquinho Carnaval urgente agita a noite desta sexta-feira (9/02), na Quadra 2 do Setor Bancário Sul. A festa vai até as 1h.

O produtor cultural Raio Laser foi fantasiado de pintor. “O conceito da minha fantasia foi tipo ‘aí, amiga, vamos nessa festa à fantasia, mas não tenho dinheiro’. Então saí pegando as tintas do meu ateliê e vim de pintor”, conta. “Você pinta como eu pinto?”, brinca.

Uma das DJs da noite, Kethen Dias, estava toda de rosa animar o foliões. ”A energia da galera é maravilhosa. Ve esses sorrisos. Eu estou super animada”, disse. “Eu espero muito som, muito brilho e muita festa”, relata.



Premiação

De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorrerá as ruas da capital para avaliar e depois premiar as melhores atrações do carnaval. Os leitores do jornal também vão participar votando no Melhor Bloco de Rua, que vai receber o trofeú CB.Folia 2024. O folião que quiser concorrer na categoria “Melhor Fantasia” pode se cadastrar no site www.correiobraziliense.com.br/carnaval2024. Na edição deste ano, também serão premiadas as seguintes categorias: “Melhor Momento” e “Melhor Fantasia Infantil”.

Acesse o site do CB Folia 2024 e confira outras informações sobre a premiação.

link: https://www.correiobraziliense.com.br/carnaval2024