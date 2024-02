Concentra mais não sai agita o carnaval na Asa Norte

Em ritmo de folia e de alegria, o bloco Concentra mas não sai começou às 15h, e o frevo se estende até as 22h deste sábado (10/2). Conhecido popularmente como o bloco da vizinhança, o evento ocorre tradicionalmente na 404/405 Norte.

Em clima tranquilo e familiar, a festa envolveu foliões de todas as idades. O casal Paulo Scosi e Mara Freitas levou o pequeno Lucas, 6 anos, para curtir o bloquinho, algo que acreditaram ser importante para criar memórias. “A gente gosta de carnaval e Brasília sempre tem uns blocos familiares”, disse a mãe. Para Depois da pandemia, Paulo vê de forma ainda mais clara a importância da data. “É uma questão cultural nossa, e temos que manter essa tradição e passá-la para os nossos filhos”, conta.

Paulo, Mara e o pequeno Lucas (foto: Mariana Saraiva/CB/DA Press )

Esse é o primeiro carnaval das amigas Thais Coelho, Isabela Fernandes e Jade Amorim. Fantasiadas de meninas super-poderosas, elas estavam animadas para dançar bastante. “Essa é a primeira vez em 10 anos de amizade que todas ficamos solteiras na mesma época, então, decidimos curtir juntas”, disse Thais.

A estimativa da organização é de que o bloco receba de 5 a 10 mil foliões.

Bloco 'Concentra mas não sai' começou às 15h e se estende até as 22h deste sábado (10/2) (foto: Mariana Saraiva/CB/DA Press )

