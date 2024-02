CB Folia premia melhores do carnaval de Brasília; participe da votação!

Para quem diz que Brasília não tem tradição carnavalesca, os produtores culturais e os foliões do quadradinho estão aqui para mostrar o contrário! E o Correio não poderia faltar nessa folia e deixar uma marca especial nessa festa popular que tem crescido no DF.

Por isso, o CB Folia ganha mais uma edição e premia os melhores blocos de rua do carnaval do DF. Contamos também com a sua participação, para votarem no bloquinho do coração. Além disso, durante os próximos dias, de sábado (10/2) a quarta-feira (14/2), a equipe vai estar nas ruas em uma cobertura mais que especial para eleger o Melhor Momento do Carnaval 2024, a Melhor Fantasia; Melhor Fantasia Infantil; e Melhor Bloco - Júri técnico.

Mais de 50 blocos de Brasília participam da premiação e os leitores podem votar no seu favorito pelo site do Carnaval 2024 até quarta-feira (14/2). Os foliões também podem concorrer nas categorias de Melhor Fantasia e Melhor Fantasia Infantil. Para participar, é só preencher as informações no site e enviar uma foto do seu look carnavalesco.

Cobertura do carnaval no quadradinho

Para se programar e aproveitar a folia da melhor forma, o CB Folia ainda preparou uma série de conteúdos especiais em parceria com a Clube FM. Tem agenda dos bloquinhos, matérias especiais sobre festas que fazem parte da história de Brasília e muita dica para os amantes das festas de carnaval.































< >

A equipe do Correio conversou com produtores culturais que alegram as quadras do DF nesta época do ano. O Galinho de Brasília, bloco criado nos anos 90 por um grupo de amigos pernambucanos, é um dos nossos entrevistados. Depois de três anos sem desfilar, dois anos pela pandemia e um por ‘obstáculos jurídicos’, o bloco inspirado no Galo da Madrugada voltou para as ruas do Setor de Autarquias Sul (SAS) para a alegria de quem ama um bom frevo e muita folia. E teve programação para a criançada também. O Pintinho de Brasília, versão do bloco para o público infantil, trouxe muita animação e, claro, o Correio estava lá para mostrar tudo.

Tem ainda os videocasts do CB no YouTube, com as principais tendências no carnaval deste ano, ideias de looks, maquiagem e de alimentação nos dias de festa. Os leitores ainda podem conferir mais detalhes sobre o carnaval brasiliense na edição do Divirta-se Mais, que está disponível para download.

Você pode conferir toda a programação do carnaval e as matérias especiais no site e nas redes sociais do Correio.