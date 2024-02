Com bandas covers e autorais, CarnaRock anima a Ceilândia

O carnaval se estende a todos os gostos e gêneros, uma prova disso é o CarnaRock, que há 23 anos também faz parte da folia da capital. Neste ano, a festa ocorre neste sábado (10/2), das 14h às 22h, na casa do Cantador, na Ceilândia.



Entre bandas autorais e covers, o público seguiu o repertório das apresentações na ponta da língua. Perpétua Crispin levou o filho Danilo Ricardo, 10 anos, para o carnaval em ritmo de rock, gênero preferido do menino. “É um carnaval diferente do que a gente está acostumado do frevo, da música baiana e esse evento mostra que um carnaval com rock é gostoso do mesmo jeito”, conta.

Perpétua e o filho, Danilo (foto: Mariana Saraiva/CB/D.A. Press)

O organizador e fundador do evento, Ronan Meireles, conta que o rock no carnaval se encaixa com perfeição. “Normalmente a galera do rock não curte muito o carnaval convencional e inserimos o nosso estilo musical no carnaval para que toda nossa galera pudesse agitar”, disse. “É a primeira vez que fazemos na Ceilândia e eu sempre quis fazer nessa Região Administrativa, por ser a maior”, celebra.

Ronan Meireles (foto: Mariana Saraiva/CB/D.A. Press)

A organização do evento estima que cerca de 10 mil pessoas estejam no evento.

