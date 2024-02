Diversidade faz Baile da Piki brilhar no carnaval de Águas Claras

Inspirado na arte drag queen, o Baile da Piki estreou no carnaval candango, neste sábado (10/2). O bloco é uma iniciativa da artista Pikineia, conhecida por incentivar a expressão da diversidade e da luta pelos direitos LGBTQIAPN+ na cidade. O bloco saiu da praça da Estação 16 e tomou conta da Rua do Lazer, em Águas Claras.



O evento começou às 14h com a apresentação da bateria Agremiação Capela Imperial de Taguatinga, campeã do grupo de acesso do Carnaval 2023. O Bloco da Piki segue próximo à estação Concessionárias, próximo a rua 32 norte, até às 22h.











“Brasília é conhecida por sua cultura diversa e vibrante. O objetivo do nosso bloco é criar consciência sobre a diversidade e a inclusão e destacar a luta pelos direitos das pessoas LGBTQIAPN+”, garante Pikineia.

Por volta das 17h, a estimativa da PM era de que cerca de 5 mil pessoas participavam do evento. Dentre os destaques, os foliões elogiaram a mega estrutura do palco central, a organização e higiene dos banheiros químicos e os preços acessíveis dos bares, espalhados por vários pontos do local.

O evento contemplou ainda um camarote de acessibilidade e uma intérprete em libras, Tatiana Elizabeth, que traduziu as apresentações.

Folia com respeito

A vendedora Júlia Regina, Moradora do Guará, escolheu o Bloco da Piki para celebrar o primeiro dia de Carnaval. Segundo ela, a decisão foi tomada, principalmente, pela segurança.

"Águas Claras é uma região administrativa mais segura. Mas a minha escolha por um bloco LGBTQIAPN+ foi pela política contra assédio e importunação sexual. Aqui eu posso curtir sabendo que meu corpo será respeitado", apontou a vendedora.

Julia Regina e amigos. A vendedora escolheu o Baile da Piki por se sentir mais segura por causa das políticas contra assédio e importunação sexual (foto: Khalil Santos/CB/D.A. Press)

Banners espalhados pelo local alertam vítimas e testemunhas a denunciarem casos de assédio ou agressão. Ao Correio, Pikineia alertou que bloco Baile da Piki é contra todo tipo de machismo, racismo, homofobia, transfobia ou qualquer tipo de discriminação ou preconceito.

"Se passar por alguma situação desconfortável, avise a produção do evento ou a Polícia Militar", alertou Pikineia.

O bloco vai contar ainda com as apresentações dos DJs Jr. K, Patty Peronti e Luísa Rodrigues também se apresentaram.

As drags Ginger Mc.Gaffney, Dona de Brasília, avellaskis, Melina Impéria, Adora Black, Loreen’s Lumynes, Angel Boweer, Elloa Negrinny, Cookie ‘B e Dávilla Mc.gaffney ainimam a edição inaugural do bloco até o fim da noite.

