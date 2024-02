ARUC agita as ruas do Cruzeiro com samba e marchinhas clássicas de carnaval

Para não deixar passar o carnaval em branco, a Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (ARUC), promove até as 22h deste sábado (10/2) na Avenida das Mangueiras, um bloco ao som de samba e marchinhas clássicas do carnaval brasileiro. O bloca conta com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e da Administração Regional do Cruzeiro.

A família que se mudou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para Brasília após a esposa passar num concurso público, o casal Davi Pereira Nunes, 33 anos e Jéssica Pacheco, 32 anos, relembraram um pouco do carnaval carioca durante o bloco da escola de samba cruzeirenze.

"Já fomos em outros anos no carnaval daqui do DF, mas (o) daqui do Cruzeiro é o segundo ano. Na ARUC é a primeira vez e ouvir o samba enredo do Rio de Janeiro dá uma saudade", conta Jéssica.

A musa da escola de samba, Tais Alvim, 32 anos, diz que gosta de participar da festa da escola de samba. "Como musa é um a grande honra poder representar a minha escola com todo amor e carinho. Aqui na Aruc tem união, empoderamento entre mulheres e resistência, pois o samba não é só uma manifestação artística, também é um movimento de resistência", conta.

CB Folia

De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorrerá as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024. A premiação também inclui a participação dos nossos leitores, que terão a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, serão premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil. Você também pode enviar fotos da sua fantasia para concorrer. Acesse o site do CB Folia 2024 e participe!