O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vai premiar os 10 blocos de rua mais limpos do carnaval do Distrito Federal. Pelo segundo ano consecutivo, serão reconhecidos aqueles que tiverem as melhores iniciativas pensando na limpeza urbana durante os dias de festa e diversão.



“No ano passado, o retorno foi muito positivo e a competição foi acirrada, com uma grande adesão ao nosso chamado. Esperamos que, mais uma vez, a adesão seja positiva e que os donos dos blocos incentivem a manter as ruas limpas”, aponta Silvio Vieira, diretor-presidente do SLU, em entrevista para Agência Brasília.



A iniciativa, que tem como nome Folia limpa, busca conscientizar a população e os organizadores sobre o descarte correto do lixo, especialmente os materiais recicláveis. Para este ano, a campanha chama atenção com o slogan "Sem sujeira, a folia fica mais legal”.

Durante a folia de sábado (10), primeiro dia oficial de carnaval, por exemplo, o SLU recolheu 7.452kg de lixo produzidos durante a festa. O trabalho foi realizado nos blocos que saíram no Plano Piloto, no Cruzeiro, em Taguatinga e em Ceilândia.



Para auxiliar na limpeza, o órgão instalou papas-recicláveis em pontos estratégicos e recipientes para coleta de vidros. “Além disso, sempre após os blocos nós entramos na avenida para limpar as ruas e deixar prontas para o dia seguinte”, diz Vieira.

Nesse momento de visita, o SLU faz a avaliação da limpeza. Além disso, os foliões poderão participar fazendo a indicação de blocos limpos de Brasília por meio de publicações no Instagram com a hashtag #FoliaLimpaBSB, acompanhada do nome do evento.

Para seguir as orientações completas do prêmio, basta entrar no site do SLU. Os bloquinhos vencedores vão ganhar um troféu durante cerimônia depois do carnaval.

