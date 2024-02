Mais de 7 toneladas de lixo foram recolhidas no sábado de carnaval

No sábado (10/2), primeiro dia oficial de carnaval no Distrito Federal, 1,2 mil garis do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) recolheram 7.452 kg de lixo produzidos durante a folia. Eles atuaram após as apresentações dos blocos que saíram no Plano Piloto, no Cruzeiro, em Taguatinga e Ceilândia. De acordo com o órgão, no Plano foi onde se registrou a maior retirada de resíduos até agora: 4.476 kg.

O diretor-presidente do órgão, Silvio Vieira, afirmou que suas equipes trabalharão todos os dias da festa nas áreas públicas que recebem os foliões. Além disso, ressaltou que foram distribuídos papa-recicláveis em pontos estratégicos dos circuitos de carnaval.

Durante todo o período dos festejos, mais de 5 mil garis foram escalados para serviços de varrição e catação de resíduos. Também foram instaladas mais de 21 mil lixeiras e 40 papa-recicláveis em todas as regiões administrativas.

O SLU destacou que tem atuado na conscientização dos foliões com a campanha “Sem sujeira, a folia fica mais legal” e com o prêmio Folia Limpa BSB, que mede a quantidade de lixo produzida em cada bloco para premiar o que menos produziu detritos.



Com informações do Serviço de Limpeza Urbana