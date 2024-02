Ambulância com paciente capota após bater em carro na Ceilândia

Uma ambulância de uma empresa particular capotou após se envolver em uma colisão com outro veículo, no Setor O, QNO 8, no cruzamento da Vila Olímpica. O acidente ocorreu na noite deste domingo (11/2)

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, no momento do acidente, a ambulância transportava da UPA de Ceilândia ao Instituto Hospital de Base de Brasília, um paciente de 17 anos.

Ainda segundo a corporação, depois do acidente, o paciente foi atendido por socorristas do CBMDF e estava confuso e desorientado, sendo transportado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

A equipe de socorristas da ambulância, composta pelo condutor e a técnica de enfermagem, não se feriram e foram transportados por outra ambulância da empresa, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O condutor do outro veículo envolvido no acidente, um homem de 45 anos, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e apresentava apenas escoriações na cabeça, não sendo necessário o transporte a uma unidade de saúde.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. O trânsito no cruzamento foi interditado para o socorro e, após os atendimentos, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF).