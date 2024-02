Bloco Vai com as Profanas sai com o tema tropical-feminista

Desde 2017 no carnaval de Brasília, o Bloco Vai com as Profanas agitou os cerca de 1 mil foliões no início da tarde desta segunda-feira (12/2), no circuito do Setor Carnavalesco, localizado no Setor Comercial Sul (SCS). Uma das produtoras culturais do bloco, a DJ Naju Melo, 34 anos, conta que a festa incorpora brasilidades e tem o objetivo de servir como resistência e bandeira para o feminismo.

"Toda a nossa produção é feminina. Nosso palco todo é composto por mulheres, nisso backstage também. É um espaço de poder, de mulheres tomando decisões e se expressando. Acabou que fomos abraçados pelo público LGBTQIAP+, que viram que é um espaço seguro", afirma a DJ.

Inspirada nas amigas do grupo musical de fanfarra Maluvidas, que foi formado junto do bloco em 2017, a artista plástica Cecília Mori, 44, usou uma roupa brilhosa, colocou penas laranja na cabeça e símbolo da luta feminista na cabeça. "Acho importante a conscientização do corpo, tanto que o aborto tem que ser legalizado mesmo. Acho que o carnaval tem que ter esse encontro de política, de bom humor com folia", opina a moradora da Asa Norte.

Integrante do Maluvidas, que se apresentou no palco do Vai com as Profanas, a empresária Cecília Bona, 44, conta que adorou ter passado o carnaval com as amigas de fanfarra por sentir a energia em grupo. "Carnaval é cultura, alegria e a gente se encontrar de verdade na rua e saimos de frente da tela. É se conhecer e reconhecer nas outras pessoas", avalia a empresária.

Moradora de Águas Claras, a publicitária Eve Mortilho, 37, explica que o Maluvidas tem o intuito de incentivar outras mulheres a tocarem instrumentos também. "É uma forma de outras mulheres se inspirarem a virarem instrumentistas, fazerem parte do carnaval e da arte", comenta a foliã.