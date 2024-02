Bloco Carnapati anima a criançada nesta segunda-feira de carnaval

Famílias se reuniram em uma manhã ensolarada para curtir o tradicional bloco carnavalesco Carnapati, no Eixo Cultural Ibero-americano, próximo ao Eixo Monumental. Este ano, a festa ocorre na segunda-feira (12/2), e teve início às 10h. A folia se prorroga até as 18h.

A expectativa é de que o bloquinho receba cerca de 5 mil pessoas, de acordo com a idealizadora Tereza Padilha, 68 anos. Com fofo no público infatojunivel, o Carnapati existe há 27 anos, celebrando a cultura brasileira e idealizado pelo Teatro Mapati, com apoio da Secretaria de Esporte Lazer e Cultura.



Uma das famílias que aproveitou o sol para ir ao bloco foi a de Leandro Costa Lima, 37, que trouxe seus dois filhos, João Caetano, 2, e Morena Costa, 1, para curtir o carnaval. Esse é o primeiro bloquinho deles no ano, pois a chuva os impediu de ir a outros. “A folia está sendo ótima para as crianças. É a primeira vez deles”, comenta.

Espaço



Localizado no estacionamento do Eixo Ibero-americano, cercado por grades, no espaço está montado um palco principal para as apresentações e também um palco de acessibilidade para PCD’s. Para criançada, o local oferece brinquedos infláveis, cama-elástica, bastante banheiros químicos, e a presença da PMDF e do Corpo de Bombeiros para garantir a segurança dos foliões.

