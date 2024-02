Novacap mantém equipes em alerta pelas chuvas no DF

Os estragos causados pela chuva que caiu em Brasília, na última sexta-feira (9/2), fizeram a Novacap coordenar e manter em estado de alerta suas equipes e as de outros órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) — como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Detran — para resolver esses transtornos.

"Com os primeiros relatos de ocorrências na sexta, começamos a mobilizar as equipes, que partiram para dar uma pronta resposta e sanar os problemas da chuva", ressaltou ao Correio o presidente da Novacap, Fernando Leite. "Ficaremos todas as equipes do GDF em stand-by (prontidão, em inglês) para eventuais necessidades nos próximo dias", garantiu.

Os principais danos ocorreram no Plano Piloto, Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol, de acordo com informações do Governo do Distrito Federal (GDF).

No Plano, o temporal causou inundações, como a da tesourinha da 211 Norte, onde o alagamento fez os carros que tentaram atravessá-lo pararem de funcionar. Ainda na área da Asa Norte, a Universidade de Brasília (UnB) também foi atingida. A água alagou o subsolo da parte central do Instituto de Ciências Central (ICC) e o auditório do Departamento de Engenharia Florestal.

Em Ceilândia, no Hospital Cidade do Sol, foi necessário fazer uma espécie de dique para conter a força da correnteza criada pela água da chuva. No Sol Nascente, foi necessário limpar o lodo nas chácaras 108 e 501 e bloquetes arrancados da rua, na chácara 149.

Aguaceiros

Os temporais que atingiram o DF entre sexta e sábado passado atingiram um nível pluviométrico de 78,98nn, o equivalente a 44% de toda a chuva prevista o mês de fevereiro: 179,5 mm. Contudo, esse total mensal foi superado nos dez primeiros dias: 192 mm.

De acordo com a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Andrea Ramos, não há previsão de fortes chuvas até quinta-feira. Porém, temporais poderão voltar à capital federal ainda antes do fim de semana. "O verão tem essas características de tudo mudar drasticamente. Com o aumento da temperatura, principalmente, podem mais temporais. Calculamos que eles voltarão nesta quinta, estendendo-se para o fim de semana", explicou.

Desde segunda-feira (12/2), há um alerta amarelo emitido pelo Inmet para o Distrito Federal, citando a previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia. "No entanto, para esses últimos dias de carnaval, há pouca chance de chuva, mas se houver, mais no período da tarde e à noite", complementou a especialista.

Obra Drenar-DF

Prometendo dar um fim aos problemas de alagamento, as obras do Drenar DF, na Asa Norte, têm previsão de entrega até o fim de junho deste ano. Ao todo, estão sendo executados 7,68 km de túneis, dos quais mais de 5 km já estão escavados, segundo a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap).

Toda a obra do Drenar DF foi dividida em cinco lotes, com investimento de R$ 180 milhões, com recursos da Terracap. Os trabalhos estão sendo executados por cinco empresas, contratadas pela própria companhia.

A previsão é de construir 104 poços de visita. Apenas os poços de visita estão ao alcance dos olhos das pessoas que passam pela região. A escavação e a estruturação da nova rede subterrânea — entre 6m e 22m de profundidade — são realizadas de forma manual, com pás e picaretas.

Além disso, está sendo construída uma ampla rede de drenagem pluvial, complementar ao sistema já existente, que começa nas imediações do Estádio Nacional Mané Garrincha, descendo à via L4 Norte, e, depois, ao Lago Paranoá.

Também está sendo criada uma bacia de detenção, em uma área de 36 mil m², dentro do Parque Urbano Internacional da Paz, localizado no Setor de Embaixadas Norte. O projeto prevê que a lagoa sirva de reservatório para as águas das chuvas captadas no início da Asa Norte e direcionadas até a região, onde será feita a qualificação de água pluvial.