Chuvas deixam rastro de destruição na Asa Norte

A tempestade que atingiu a capital na última sexta-feira (9/2) deixou rastros de destruição na Asa Norte. O temporal fez diversas tesourinhas ficarem inacessíveis e diversos motoristas com danos em seus veículos. Funcionários da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) trabalham na tentativa de amenizar os impactos para os moradores e desobstruir as vias que ficaram alagadas.

A tesourinha da 211 Norte foi uma das que ficaram cobertas de água. Cerca de nove placas de carros estavam espalhadas pelo local. O militar da reserva, Benedito Soares, 49 anos, foi um dos prejudicados. A mulehr dele estava passando por uma tesourinha quando foi pega de surpresa pela água. “Ela me ligou desesperada. Eu estava fazendo hemodiálise no momento", comenta. Ele conta que comprou o carro no ano passado. “Meu prejuízo vai ficar acima de R$ 600. Quebrou o para-choque dianteiro e perdi minha placa”, reforça.

O Correio percorreu alguns pontos do DF e observou que existem caminhões da Novacap espalhados em alguns deles. Caminhões-pipa são utilizados para retirar a lama das vias por conta da chuva.

*Estagiário sob a supervisão de Mariana Niederauer

