Seu Júlio se emociona e chora após bloco ser interditado, em Planaltina

Após a Vigilância Sanitária interditar o Bloco do Seu Júlio, em Planaltina, por falta de posto médico, o fundador e presidente do bloco, Júlio Paixão Castelo Branco, 62 anos, se emocionou a chegou a chorar em meio à confusão. "Sou amigo de todo mundo. Não quero briga com ninguém. A gente tinha UTI, UTE, aí depois quiseram posto médico e um monte de exigências. A gente está dentro das normas todas", desabafa.

Segundo ele, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a Secretaria de Segurança Pública do DF e a Administração Regional de Planaltina liberaram o evento.

"Aí vem a Vigilância Sanitária e embarga esse negócio. A gente já tem 14 anos de tradição. E o (bloco do) Seu Júlio não tem nada a ver com isso. A população que está sofrendo com isso, porque estão lá (na entrada) não sei quantas mil pessoas para entrar", conclui o fundador do bloco.

Denúncia

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) recebeu uma denúncia anônima de que o Bloco do Seu Júlio "não possui e nem pretende instalar posto médico". No local, policiais militares confirmaram a interdição do evento.

Um dos agentes da Vigilância Sanitária, que não quis se identificar, simulou uma situação de atendimento que exigiria um posto médico no bloco. "Quando a ambulância estiver transportando um paciente grave estabilizado para atendimento médico em unidade hospitalar, a quem o público deve recorrer em caso de intercorrência? A partir de 1001 pessoas é obrigatório posto médico", afirma.

A organização do Bloco do Seu Júlio lamentou que não recebeu apoio financeiro da Secretaria de Cultura este ano para sair nas ruas. Segundo a pasta, a festa não foi regulamentada nos trâmites do circuito carnavalesco da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

