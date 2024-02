Bloco do Seu Júlio, em Planaltina, é interditado por falta de posto médico

O tradicional Bloco do Seu Júlio, em Planaltina, foi interditado pela Vigilância Sanitária, na tarde desta terça-feira (13/2), por falta de um posto médico para atender os 10 mil foliões, número máximo estimado para a edição deste ano. Mais cedo, o Bloco Kids chegou a ocorrer no local, das 9h30 às 13h.

Enquanto os integrantes do bloco anunciavam do palco que estavam resolvendo problemas com a Vigilância Sanitária, alguns foliões saíram da festa. Há diversas pessoas na entrada do bloco. Uns não sabem o que ocorreu e outros lamentam o término da festa.

Vice-presidente do bloco, Juliano Castelo Branco, 33 anos, lamenta a interdição e argumenta que a organização do evento tinha autorização do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para funcionar com o máximo de 10 mil pessoas. "Toda a documentação estava redondinha. Tudo foi apresentado, todas as vistorias foram feitas. Temos a licença para o evento funcionar e a Vigilância Sanitária chegou no nosso evento e disseram que a gente tinha que ter um posto médico, porque só uma UTI não estava dentro da especificação do nosso bloco", declara.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) recebeu uma denúncia anônima de que o Bloco do Seu Júlio "não possui e nem pretende instalar posto médico". No local, policiais militares confirmaram a interdição do evento.

Um dos agentes da Vigilância Sanitária, que não quis se identificar, simulou uma situação de atendimento que exigiria um posto médico no bloco. "Quando a ambulância estiver transportando um paciente grave estabilizado para atendimento médico em unidade hospitalar, a quem o público deve recorrer em caso de intercorrência? A partir de 1001 pessoas é obrigatório posto médico", afirma.

A organização do Bloco do Seu Júlio lamentou que não recebeu apoio financeiro da Secretaria de Cultura este ano para sair nas ruas. Segundo a pasta, a festa não foi regulamentada nos trâmites do circuito carnavalesco da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Resposta

Em nota, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec) emitiu uma nota de pesar pela desmobilização do Bloco do Seu Júlio. A pasta informa que, no processo de cadastro de blocos de rua e definição dos mecanismos de colaboração e fomento para o DF Folia 2024, não foram identificados registros do Bloco do Seu Júlio pela Secec.

"Essa ausência de informações nos impede de compreender as características e condições específicas desse bloco. Esperamos, portanto, que todos os eventos transcorram com segurança e tranquilidade", diz a pasta.

A Secretaria de Cultura acrescenta que todos os blocos devidamente cadastrados pela pasta foram incluídos no circuito carnavalesco, contando com as medidas de segurança e operacionalização implementadas pelo Grupo de Trabalho para o Carnaval DF Folia 2024.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Cláudio Abrantes, diz que o Bloco do Seu Júlio saiu de forma independente na edição deste ano. "Ele não seguiu o edital da Secretaria de Cultura. A Secretaria não tem qualquer tipo de ingerência sobre o Bloco do Seu Júlio. As ações de interdição são ligadas diretamente aos órgãos específicos de controle. Portanto, não cabe à Secretaria de Cultura definir sobre a interdição ou não de blocos independentes", completa.

