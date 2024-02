DF tem 13 mortes causadas pela dengue, segundo Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde divulgou uma nova atualização do painel de monitoramento da dengue. De acordo com os dados, atualizados na noite dessa segunda-feira (12/2), o Distrito Federal chegou a 13 mortes confirmadas pela doença — outros 66 óbitos estão em investigação, segundo a pasta federal.

São duas mortes a mais do que havia sido divulgado, no início do mês, pelo boletim da Secretaria de Saúde (SES-DF), referente ao período de 31 de dezembro a 3 de fevereiro, que contabilizava 11 óbitos confirmados pela dengue, além de outros 45 em investigação.

Quanto ao número de casos prováveis na capital do país — de acordo com o MS, são 64,4 mil, ou seja, 39,1% a mais do que os 46,2 mil registrados pela SES-DF no último boletim.

Procurada pela reportagem, a SES-DF local informou que os dados oficiais de casos de dengue no DF serão confirmados no boletim semanal que, de acordo com o órgão, deve ser publicado até a quinta-feira (15/2).

Vacina

Nos primeiros quatro dias de campanha, quase 10 mil crianças de 10 e 11 anos tomaram a vacina contra a dengue no Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Saúde, já são 9.895 doses do imunizante aplicadas na população.

Ainda segundo a pasta, somente nessa segunda-feira (12/2) de carnaval, pouco mais de 2 mil crianças tomaram a vacina na rede pública de saúde, em uma das 15 unidades básicas de saúde (UBSs) espalhadas pela capital do país.