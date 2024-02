Dengue: DF terá mais pontos de vacinação a partir desta quarta-feira

Após o fim do carnaval, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vai ampliar os locais de vacinação contra a dengue para crianças de 10 e 11 anos — passando de 15 para 63 unidades básicas de saúde (UBS) — a partir desta quarta-feira (14/2).

De acordo com a pasta, até esta terça-feira (13/2), 11,2 mil doses da vacina foram aplicadas nos pontos espalhados pela capital do país — a UBS 2 do Guará foi a unidade mais procurada no dia, com 1.367 vacinados.

Para a vacinação, as crianças devem comparecer a uma das 63 unidades acompanhadas dos pais ou responsáveis e portando o documento de identificação, além da caderneta de vacinação.

Vale lembrar que pessoas diagnosticadas com dengue devem aguardar seis meses para iniciar o esquema vacinal, que consiste em duas doses, com a segunda sendo aplicada três meses após a primeira. Confira os locais disponibilizados pela Secretaria de Saúde.

Dados

O Ministério da Saúde divulgou uma nova atualização do painel de monitoramento da dengue. De acordo com os dados, atualizados na noite dessa segunda-feira (12/2), o Distrito Federal chegou a 13 mortes confirmadas pela doença — outros 66 óbitos estão em investigação, segundo a pasta.

Quanto ao número de casos prováveis na capital do país — de acordo com o MS, são 64,4 mil, ou seja, 39,1% a mais do que os 46,2 mil registrados pela SES-DF no último boletim.

Procurada pela reportagem, a SES-DF informou que os dados oficiais de casos de dengue no DF serão confirmados no boletim semanal que, de acordo com o órgão, deve ser publicado até a quinta-feira (15/2).