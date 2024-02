Carnaval do DF não tem registro de violência sexual, segundo SSP-DF

O respeito à diversidade, o combate à violência de gênero e a prevenção criminal foram temas de campanhas dos órgãos de segurança pública. - (crédito: Divulgação/SSP-DF) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O carnaval do Distrito Federal tem ocorrido com respeito à diversidade. De acordo com balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), desde o início da folia até o fim da tarde desta terça-feira (13/2), o evento não registrou nenhuma ocorrência de violência sexual.

De acordo com a pasta, o respeito à diversidade, o combate à violência de gênero e a prevenção criminal foram temas de campanhas dos órgãos de segurança pública do DF. A divulgação do material contou com a participação da SSP-DF, da Secretaria da Mulher (SMDF), das polícias Civil e Militar do DF (PCDF e PMDF), do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e do Departamento de Trânsito (Detran-DF).

Além disso, ainda segundo a SSP-DF, a ausência de ocorrência de violência sexual pode ser atribuída à adesão dos organizadores de eventos, que têm divulgado as campanhas do GDF nos telões e nos materiais publicitários dos blocos, seguindo a orientação dada nas reuniões de planejamento operacional, antes do feriado.

O secretário da pasta, Sandro Avelar, disse que o governo aproveitou a festa para ressaltar as orientações. O gestor reforçou que houve o apoio de cada uma das forças (de segurança) para a produção de materiais com foco no respeito à mulher e à prevenção da violência contra esse público.