Criança de 5 anos que estava sozinha trancada em carro é resgatada

Uma criança de 5 anos foi resgatada de dentro de um carro por equipes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). O caso ocorreu no estacionamento da quadra 205, na noite desta terça-feira (13/2). No local, os agentes encontraram a criança sozinha, chorando e trancada no veículo.

Atendendo à ocorrência delicada do Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB), os agentes do Detran-DF se depararam com situação de possível flagrante de abandono de incapaz na 205 Norte. A criança estava chorando sozinha e trancada dentro do veículo. Como um dos vidros estava semiaberto, os agentes tomaram a iniciativa de retirar a criança e tranquilizá-la até a chegada do apoio.

Segundo o Detran-DF, o CIOB acionou ainda o Conselho Tutelar e a Polícia Militar do DF (PMDF) para prestar apoio à ocorrência no local.