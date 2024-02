Cliente morto em bar da QE 40, no Guará, ameaçou segurança dias antes

Antes de ser esfaqueado e morto por um segurança, em um bar do Guará 2, Luiz Fernando Alves da Silva teria ameaçado e partido para cima do autor do crime, identificado como Marciel de Sousa Barros. O homicídio ocorreu na noite dessa terça-feira (13/2), em frente ao bar Oásis, na QE 40.

Em depoimento à polícia, uma outra segurança do estabelecimento contou que Luiz costumava procurar confusão no local frequentemente, ao usar drogas e importunar mulheres. Em uma das ocasiões, a vítima chegou a ameaçar Marciel dizendo que estava no curso de agente penitenciário e, quando pegasse a arma, matá-lo-ia.

A mulher disse que, na noite ontem, chegou de moto para trabalhar junto a Marciel. Ao avistar o carro de Luiz estacionado, esperou alguns minutos para evitar problemas, então resolveu seguir. Segundo o relato da funcionária, no momento que Marciel desceu da moto, Luiz deferiu-lhe socos e chutes.

O segurança revidou e os dois iniciaram uma briga no interior do carro de Luiz. Minutos depois, Marciel desceu do veículo, entrou no bar e fugiu logo depois. A vítima ficou ferida dentro do carro e chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Até a última atualização dessa reportagem, Marciel continua foragido.