Segurança de bar esfaqueia e mata homem no Guará 2

Um homem morreu ao ser esfaqueado por um segurança de um bar no Guará 2. O homicídio ocorreu na noite dessa terça-feira (13/2), na QE 40. O autor do crime fugiu do local e até a última atualização dessa reportagem não havia sido localizado.

O Correio esteve no local e conversou com os policiais. Segundo informações repassadas à reportagem, a vítima teria se desentendido com o segurança do Lampião Bar, momento em que o autor sacou uma faca e desferiu golpes contra o rapaz. As identidades não foram reveladas.

A polícia não sabe dizer se a vítima havia saído de dentro do bar ou passava pela rua no momento da briga. O local foi isolado para a perícia e o caso será investigado pela 4ª Delegacia de Polícia (Guará).