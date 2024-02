Preso morre ao ser espancado por colega de cela na Papuda

Um preso morreu, na tarde desta quarta-feira (14/2), ao ser espancado por um colega de cela, na Penitenciária do Distrito Federal 2 (PDF 2) do Complexo Penitenciário da Papuda. Adriel Carvalho da Silva, 37 anos, chegou a ficar internado por quatro dias, mas não resistiu e faleceu.

A morte foi confirmada ao Correio pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF). A pasta afirmou que a briga ocorreu por volta das 19h de domingo (11/2). Os policiais penais foram acionados depois que outros presos afirmaram que um dos detentos estaria passando mal depois de cair da parede do banheiro.

Adriel foi retirado da cela, socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital de Base, onde permaneceu internado até esta quarta. Com base nos ferimentos da vítima, os policiais desconfiaram da versão contada pelos detentos da cela e, ao interrogar um deles, descobriram o responsável pelo espancamento. O caso é investigado pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) e o autor autuado por tentativa de homicídio (na época dos fatos).

Em um grupo, a mãe de Adriel contou que havia solicitado a transferência do filho para outro local, mas não foi atendida. No carnaval, ela foi avisada sobre a internação do rapaz.