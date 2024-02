Chuvas causam alagamento em espaço cultural na Asa Norte que perde equipamentos

As chuvas torrenciais que atingiram a Asa Norte, na sexta-feira (9/2), alagaram o subsolo do espaço cultural Casa dos Quatro, que estava prestes a se reinaugurada no novo prédio, localizado na 708 Norte. A iniciativa estima uma prejuízo de R$ 30 mil com a perda de equipamentos de iluminação, caixas de som, e ar-condicionado.

A Casa dos Quatro (C4) é um espaço multicultural onde são oferecidas oficinas de dramaturgia, direção, palhaçaria, improviso, entre outros. Além de espetáculos de teatro, que são realizados pelos alunos da oficina, e por outros grupos teatrais. As aulas são disponibilizadas para o público adulto e infantil, e sua intenção é fomentar a arte e cultura em Brasília.

A água entrou pelas janelas durante o período da noite e subiu cerca de 80cm acima do chão, fazendo com que o material ficasse submerso. As salas do subsolo estavam sendo utilizadas como depósito desses equipamentos.

Segundo Ana Elisa Santana, coordenadora de comunicação da Casa dos Quatro "todo equipamento que faz o controle para realizarmos esses espetáculos foram perdidos. Outro prejuízo foi que, com essa chuva, nós identificamos a necessidade de fazer uma obra emergencial para que isso não se repita em caso de ocorrência de novas chuvas."

O teatro estava em reforma com a mudança da localização do espaço. No entanto, as novas modificações não estavam previstas no orçamento, mas estão sendo realizadas na estrutura para proteger a área interna em relação à rua. As novas adaptações contam com a colocada de um meio-fio, que impeça a entrada da água na calçada do espaço.

Ana Elisa explicou, ainda, que a C4 retornaria às atividades no novo espaço a partir do próximo sábado (17/2). No entanto, elas foram adiadas sem data definida para o retorno, por conta da obra emergencial que precisou ser feita para evitar que as chuvas voltem a causar danos no local.

Afim de poder arcar com a compra de novos materiais e com a obra emergencial, o teatro decidiu abrir uma arrecadação on-line para conseguir o valor total. Quem tiver interesse em doar, basta se cadastrar na plataforma Vakinha onde é possível transferir o valor através de cartões de crédito, débito ou pelo pix. Equipamentos também são bem-vindos na doação, basta entrar em contato com o teatro pelas redes sociais (@casadosquatro) ou WhatsApp (61 98215-0302).