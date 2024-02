Correio premia os melhores do carnaval nesta sexta-feira (16/2)

A folia acabou e é hora de premiar os melhores do carnaval 2024. O carnaval de rua de Brasília tem crescido em popularidade e, como já é tradição, o Correio Braziliense reconhece blocos, fantasias e momentos marcantes da folia de momo. As votações estão encerradas e a premiação acontecerá nesta sexta-feira (16/2) e receberão o troféu CB Folia melhor bloco (pelos júris técnico e popular), melhor fantasia (adulto e infantil) e melhor momento do carnaval. Pelas regras do regulamento, concorrem apenas os blocos oficiais, que receberam apoio do Governo do Distrito Federal (GDF). Mais de 50 blocos concorreram.

Toda a cobertura do carnaval 2024 do Correio Braziliense pode ser conferida no site. Os conteúdos multimídia envolvem vídeos de vários bloquinhos de rua, reportagens sobre os carnavais em outras regiões do país e mais detalhes sobre a premiação CB Folia.

Na última edição do CB Folia, o Bloco das Montadas levou o troféu de melhor bloco pelo júri técnico. O bloco Baratinha venceu pela votação popular e o Divinas Tetas levou o troféu de melhor momento do carnaval. A conferir os vencedores de 2024!