Homem é preso após mostrar partes íntimas para menina de 7 anos no Paranoá 

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) depois de mostrar as partes íntimas para uma criança de 7 anos, no Paranoá. O crime ocorreu na noite dessa quarta-feira (14/2).

Segundo a PCDF, o autor é esposo de uma pastora e amigo do pai da criança. Nesta noite, o homem foi até à casa da avó da menina e em determinado momento se despiu e mostrou as partes íntimas à vítima. Escondida, a criança teria gravado a cena e, quando o pai dela chegou em casa, mostrou as imagens.

O pai foi à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) e registrou um boletim de ocorrência. De imediato, os policiais se dirigiram até à casa do autor e o prenderam em flagrante.

O homem responderá por estupro de vulnerável.