Dengue: HCamp fez 14 mil atendimentos desde inauguração

Montado para atender os casos de dengue no Distrito Federal, o Hospital de Campanha (HCamp) da Aeronáutica já realizou 14.045 procedimentos desde que foi inaugurado no dia 5 de fevereiro. Os dados foram divulgados pela Força Áerea Brasileira (FAB) e correspondem aos atendimentos prestados até às 18h desta quarta-feira (14/2). A unidade também fez 70 transferências de pacientes que necessitaram de mais cuidados.

Localizado ao lado da Unidade de Pronto-atendimento (UPA) I, de Ceilândia, e do Hospital Cidade do Sol, a unidade funciona 24 horas por dia. Segundo a FAB, foram realizados 2.650 atendimentos em clínica médica, 405 em pediatria, 104 na emergência, 3.046 procedimentos laboratoriais, 2.111 procedimentos de enfermagem, 3.492 atendimentos na triagem, 2.127 provas de laço e 40 casos confirmados.

Esta é a primeira vez que a FAB atua com uma estrutura do HCamp no combate à dengue. Ao todo, 29 militares profissionais de saúde estão em ação na unidade, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de laboratório. Além disso, 60 leitos foram disponibilizados para atender os pacientes. A unidade trata de casos leves e moderados de da doença com hidratação e internação por até 24h.