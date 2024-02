PCDF apreende celular de amigo de estudante da UnB encontrado morto

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu o celular do amigo de Lucas Resende Monte, 20 anos, o estudante da Universidade de Brasília (UnB) encontrado morto na noite dessa terça-feira (13/2). O corpo da vítima, desaparecida desde sábado (10/2) foi encontrado em uma área de mata, nos fundos do quintal da casa do dono desse aparelho confiscado, em Sobradinho. O telefone móvel do pai do conhecido de Lucas também foi apreendido pelos investigadores, que mantiveram os nomes de ambos em sigilo.

Segundo o delegado à frente do caso, Hudson Maldonado, chefe da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), o objetivo das apreensões é investigar tudo e exaurir as possibilidades a respeito do que aconteceu, inclusive que se trate de suicídio. Ele não classificou os donos dos celulares como suspeitos..

De acordo com Maldonado, os resultados dos laudos periciais das várias linhas investigatórias que os agentes da PCDF realizam serão determinantes para o esclarecimento do caso. “Pelos laudos vamos saber em quanto tempo ele morreu, se foi ou não no sábado (dia do desaparecimento), a profundidade das lesões, além da dinâmica em que o corpo foi encontrado — se foi lavado ou não, por exemplo”, disse.

No local, os peritos identificaram vestígios de sêmen, que também será analisado. Ao lado do corpo, os policiais encontraram, ainda, a faca que aparentemente ocasionou os ferimentos no universitário. Papiloscopistas examinarão o objeto para tentar encontrar impressões digitais e a quem pertenceriam.