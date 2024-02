Motoristas cobram do GDF providências para a Estrada Parque Contorno

Com as fortes chuvas que atingem o Distrito Federal neste início de ano, o asfalto vira um dos grandes problemas por conta dos buracos. A Estrada Parque Contorno (DF-001) — entre os viadutos do Recanto das Emas/Riacho Fundo II e o Periquito — é uma das que sofrem com o problema, que tem gerado muitos transtornos para os moradores e motoristas que utilizam a via diariamente. O Correio visitou o local e conversou com algumas pessoas da região que relataram diversos danos a veículos, sem contar o estresse de transitar pela área. Obras na pista estão previstas para este ano.

Morador da Ponte Alta, no Gama, Olevan da Conceição, 34 anos, calcula um prejuízo de

R$ 5 mil que já teve com seu veículo dirigindo na via. "Trinquei duas rodas do meu carro após bater em um buraco, e o pneu traseiro eu troquei há pouco mais de um mês. Com essas chuvas, a situação piora, a água fica empoçada, e não sabemos o que está por baixo", explicou.

Olevan contou que o Governo do Distrito Federal (GDF) deveria ter um pouco mais de atenção com a Estrada Parque Contorno. "Essa parte da via é a pior de todas. Consertaram os locais onde menos precisava e deixaram esse dessa forma. Não entendi o motivo. Nós pagamos impostos gigantescos e não temos retorno, o IPVA do meu veículo não posso atrasar, mas as pistas estão assim", comentou.

Obras

Segundo o GDF, a restauração do trecho será realizada em duas etapas. A primeira já foi executada e a segunda (com mais de 10km de pavimento) terá investimento de aproximadamente R$ 36 milhões. A obra também fará o reposicionamento de abrigos de ônibus, drenagem e sinalização horizontal e vertical, além do alargamento de uma faixa de rolamento no trecho executado, de acordo com o governo.

"Atualmente, o DER está em fase de captação de recursos para, em seguida, lançar o edital para execução da obra no trecho. Enquanto isso, o órgão executa, por meio de obra direta, com maquinários e recursos próprios, o serviço de fresagem e preenchimento asfáltico nos pontos mais críticos. Isso para aumentar a segurança viária dos motoristas que trafegam pelo local", informou o GDF. Questionado sobre a existência de recursos no orçamento para esse tipo de obra, o governo e o DER não se manifestaram até o fechamento desta edição.

O DER apenas informou que o início das obras está previsto para este ano. Enquanto as melhorias não são feitas, Leonardo Tavares, 31, gerente de uma loja às margens da via, se arrisca todos dias para ir trabalhar. "Tenho muitos transtornos. O estresse é muito grande. Nas épocas de chuvas, a situação do motorista fica muito pior. Nos horários de pico, há muito congestionamento. É comum ver carros parados no acostamento por conta de problemas com pneus", explicou.

Há pouco mais de um mês, Leonardo foi um dos prejudicados ao transitar na Estrada Parque Contorno. "Tive prejuízo financeiro com meu veículo. Passei por cima de um buraco e danificou algumas coisas na suspensão dele. O conserto ficou mais de R$ 800. As pessoas que estão a passeio evitam passar por aqui por conta desses transtornos. Precisamos de uma atenção nessa estrada, é muito perigosa", finalizou.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado