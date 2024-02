Vídeo: chuvas fazem capacidade da barragem do Descoberto passar do limite

As chuvas dos últimos dias fizeram com que fosse alcançada, neste domingo (11/2), a capacidade máxima de retenção de água no reservatório do rio Descoberto e ela escoasse pelo vertedouro construído para evitar transbordamentos prejudiciais a áreas vizinhas à represa.

A barragem, inaugurada em 1974, fica na BR-070 e seu lago comporta 86 milhões de metros cúbicos de água em uma área de 12,5 km². Ela abastece algumas regiões do Distrito Federal — como Ceilândia, Taguatinga, Samambaia — e tem um medidor que 1.030 metros, entre o ponto mais baixo e o mais alto, antes de verter.

O vídeo do derrame pelo vertedouro mostra uma imagem que poderá se repetir nos próximos dias devido à intensidade dos temporais na capital federal.





Veja: