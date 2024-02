Filho de Gal Costa e viúva da cantora disputam herança na Justiça

Gabriel Costa, filho da cantora Gal Costa, está reivindicando na Justiça os direitos dele em relação a herança deixada pela mãe. O filho da cantora, que acaba de completar 18 anos, vai questionar a fração do patrimônio de Gal reivindicada por Wilma Petrillo, viúva da artista.

Com o falecimento de Gal, o jovem, que era menor de idade, ficou sob a guarda temporária de Wilma. A ex-mulher da cantora pede que a Justiça reconheça o relacionamento de 24 anos como união estável e caso aconteça, a viúva passa a ter o direito de 50% da herança deixada por Gal, além do direito de administrar o patrimônio artístico da baiana em conjunto com Gabriel. No processo, Wilma solicitou ainda a guarda de Gabriel.

Gabriel está sendo representado pelas advogadas Luci Vieira Nunes e Mariana de Athayde Ferreira. Para interlocutores, ele afirma querer aproveitar a chegada à maioridade para "agir de acordo com sua consciência, livre de influências".

Segundo a defesa de Gabriel, Petrillo atuava apenas como empresária da cantora e madrinha do menino e por isso, a partilha de bens e sua capacidade de cuidar do patrimônio devem ser discutidas.