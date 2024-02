Brasília: Um cartão postal cheio de vida e encanta os visitantes

Brasília (DF), 17.02.2024- Rodrigo Shiara Dias e Flávia Daniel, junto com as filhas Maria Clara (10 anos) e Júlia (9 anos), visitando a Catedral de Brasília, antes de retornarem para Niteroi (RJ), cidade onde residem. Foto Luís Tajes - (crédito: Luis Tajes/CB/D.A Press) Giulia Luchetta Giulia Luchetta E-mail

Com destaque para a arquitetura modernista, Brasília é a única cidade brasileira a integrar o ranking do jornal americano The New York Times dos 52 melhores destinos turísticos para conhecer em 2024. Entre os brasileiros, turistar na capital federal é uma oportunidade de revisitar a história do país.

"Estar perto de onde fica o centro de poder e da política do país tem um significado muito forte. É a primeira vez que temos a oportunidade de estar aqui e ver de perto os lugares onde aconteceram momentos históricos do país. Isso é muito profundo", observou o administrador de empresas Rodrigo Schiaradias, de 45 anos.

Rodrigo está de passagem pela capital com a esposa Flávia Daniel, 42, e as duas filhas, Julia, 9, e Maria Clara, 10. Viajando desde 11 de fevereiro, a família, natural de Niterói, veio do Rio de Janeiro a Brasília de avião, onde alugaram um carro para percorrer um trajeto de quase 10h até Caetité, município do interior da Bahia. "Queria poder ficar aqui até dezembro, aí daria para ver tudo que Brasília tem a oferecer", brincou Julia, sorridente.

Ao longo do sábado, os quatro visitaram o Palácio da Alvorada, a Catedral de Brasília, e almoçaram em um restaurante nordestino. A viagem, infelizmente, acaba hoje (ontem) mesmo. "Do pouco que estamos explorando está sendo muito especial", resumiu Rodrigo.

Brasília (DF), 17.02.2024- Chirlei Ferreira visita o Congresso Nacional. Moradora do Rio de Janeiro, veio visitar o filho Jefferson Ferreira e a nora Camila Rodrigues, que estão morando na capital há dois anos e aproveitou para fazer turismo na cidade.Foto Luís Tajes (foto: LUIS TAJES)

A também carioca Chirlei Ferreira, 60, veio a Brasília visitar o filho, que mora na capital há dois anos. "Estou gostando de tudo, da limpeza, da organização da cidade, a educação das pessoas, e a da segurança", comentou a pensionista. Desde que Chirlei chegou ao Distrito Federal, na quinta-feira, o tour ficou por conta do filho Jeferson Ferreira e de sua namorada Camila Rodrigues, moradores do Sudoeste.

A reportagem do Correio os encontrou tirando uma selfie em frente ao Congresso Nacional. "Hoje, fomos ao Samba da Tia Zélia e a uma choperia no SIA. No fim da tarde, vamos ao Pontão do Lago Sul, e, depois, curtir mais samba na Asa Norte", enumerou Jeferson.