Estudante da UnB encontrado morto será sepultado no Rio no domingo (17/2)

O estudante da Universidade de Brasília (UnB), Lucas da Silva Resende do Monte, 20 anos, encontrado morto na segunda-feira (12/2), vai ser sepultado no domingo no Rio de Janeiro (RJ). O sepultamento do jovem, natural do Rio, vai acontecer em Jardim da Saudade, em Sulacap, bairro da capital.

A ONG ComCausa, organização da Baixada Fluminense que atua na defesa de direitos humanos e valorização da vida, acompanha o caso. A entidade está em contato com a família do jovem por meio do programa ACOLHER, uma iniciativa que busca apoiar famílias vítimas de violência.

Na quinta-feira (15/2), amigos e familiares do DF se despediram do jovem no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. Nas redes sociais, amigos de Lucas prestaram homenagens e cobraram respostas sobre o crime. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.

O caso

Lucas desapareceu no último sábado (10/2), após ter saído para visitar um amigo em um condomínio em Sobradinho. Após três dias, a polícia encontrou o corpo do jovem em um lote próximo à casa, a primeira linha de investigação é de homicídio.

Perícia feita pela PCDF não encontrou vestígios de sangue dentro da casa. “O objetivo era localizar algum vestígio de sangue, ainda que o local tivesse sido lavado”, ressaltou. “Mas nada foi encontrado, ou seja, o indicativo é de que Lucas tenha sido golpeado no mesmo local em que foi encontrado (fundo do lote)”, reforçou o delegado.