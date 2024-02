Idoso é atropelado por Camaro e precisa ser reanimado por 26 minutos

Um homem de 67 anos foi atropelado por um carro modelo Camaro, na região de Vicente Pires, na tarde deste sábado (17/2). O acidente ocorreu na Rua 3, ao lado do Colégio Objetivo. A vítima precisou ser transportada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), em estado grave.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local e encontrou o idoso em parada cardiorrespiratória. Imediatamente foi adotado o protocolo de reanimação cardiopulmonar. Com o apoio do suporte avançado do Samu, o paciente restabeleceu os sinais vitais após 26 minutos de manobras de ressuscitação.

O condutor do automóvel, um homem de 45 anos, não se feriu.

Toda a via precisou ser interditada para realizar o atendimento. Após o término das ações do CBMDF, o local ficou aos cuidados do Detran-DF.