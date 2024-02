Amigos e familiares dão adeus a estudante da UnB encontrado morto no DF

Amigos e familiares se despediram, nesta quinta-feira (15/2), do estudante da Universidade de Brasília (UnB) Lucas Resende Monte, 20 anos. O jovem foi velado no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul por duas horas, das 18h às 20h.

O corpo de Lucas será transportado de avião para o Rio de Janeiro neste sábado (17/2), onde será sepultado no domingo (18/2). Amigo desde o ensino médio, o estudante Luiz Pablo, 19 anos, diz não acreditar no falecimento do colega e trata a morte como um ato de covardia. "Lucas era a pessoa mais alto astral que tinha. Sempre animado, feliz, cantava e contagiava todo o ambiente", disse.

Investigação

O exame papiloscópico do Instituto de Identificação (II) não constatou impressões digitais na faca encontrada ao lado do corpo do estudante. O objeto foi submetido à câmara de fumigação de cianoacrilato, um aparelho do II que amplia em até quatro vezes a capacidade de coleta de impressões digitais. Contudo, nenhuma digital foi encontrada.

A primeira linha de investigação do caso é de homicídio. Lucas desapareceu em 10 de fevereiro, após ir à casa de um amigo, em um residencial de Sobradinho. O corpo foi localizado três dias depois a cerca de 20 metros da residência, em uma área de mata.