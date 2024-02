Alerta de perigo no DF para pancadas de chuvas continua no domingo (18/2)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições de pancadas de chuva com trovoadas isoladas no domingo (18/2) se manterão para o início da semana que vem. O alerta laranja, emitido devido ao perigo das chuvas intensas no sábado, será mantido, pelo menos, até às 10h de segunda-feira.

No Distrito Federal, as temperaturas mínimas ficam em torno de 19 a 20°C, com máxima em torno de 29ºC. Para Brasília, a máxima é um pouco inferior, chegando a 27ºC. “Há muita nebulosidade, poucas aberturas e condição de chuva a qualquer momento”, informa Glauco Freitas, meteorologista do Inmet. A umidade do ar deve oscilar entre 55 e 95%.

As áreas de instabilidade atmosférica observadas podem formar chuvas fortes com precipitação de 30 a 60 mm por hora, ou 50 a 100 mm por dia. A velocidade das rajadas de vento varia de 60 a 100 km por hora.

A partir de terça-feira, as condições de instabilidade deverão diminuir, mas a nebulosidade intensa e as pancadas de chuva continuam ainda na quarta-feira. A presença do sol será mais marcante na quinta-feira.

“Nesta época do ano, mesmo sem haver o alerta, é importante estar atento aos perigos da chuva”, orienta Glauco. O Inmet indica cuidado com o risco de queda de árvores e descargas elétricas. Em caso de perigo, obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).