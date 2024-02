Turista do DF morre após se afogar em cachoeira famosa na Chapada

Um turista do Distrito Federal, que estava na Chapada dos Veadeiros com um grupo de amigos, morreu, na tarde de sábado (17/2), após escorregar e cair na parte funda de uma cachoeira. O homem de 29 anos estava na cachoeira Almécegas I, na Fazenda São Bento, em Alto Paraíso de Goiás (GO).

O corpo do jovem foi retirado por funcionários do local a sete metros de profundidade. Acionada, a 9ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) fez o transporte da vítima, já sem sinais vitais, do local até a sede do Corpo de Bombeiros, a cerca de 1km.

Agentes da Polícia Militar e Técnico-Científica auxiliaram o transporte. O corpo da vítima ficou sob cuidados da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás.







Um dos roteiros turísticos mais procurados por quem vai para a Chapada dos Veadeiros, a cachoeira Almécegas I tem cerca de 45m de altura e poços de água profunda e bem gelada. Para chegar até o local, é necessário percorrer uma trilha íngreme de cerca de 1km. Além da Almécegas I, a Fazenda São Bento conta com as cachoeiras Almécegas II e São Bento.