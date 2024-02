Os carros fumacê passam diariamente pelas ruas do Distrito Federal para combater a proliferação do mosquito da dengue. O veículo do inseticida de ultrabaixo volume (UBV) vai passar por 16 regiões administrativas nesta segunda-feira (14/2). O horário de passagem é no fim da tarde, das 17h às 19h.

A recomendação é para que as pessoas abram portas e janelas quando o carro passar para que haja uma maior eficácia do produto. Vale ressaltar que uma das formas de combater a proliferação dos mosquitos da dengue é evitando o acúmulo de água parada.

Confira a lista de locais abaixo:

Samambaia: QR 307, QR 309;

São Sebastião: João Cândido, São Francisco, QC 10 Mangueiral;

Taguatinga: QND 59, QSC 13, 15, 17 e 19, QNL 05, 19 e 23;

Santa Maria: QR 417, 418, 419, Residencial Santa Maria, QR 214, 216, 217 e 218;

Guará I:Colônia Agrícola Águas Claras Chácara 30 CS 16; Condomínio Residencial Guará Park, Chácara 40 Lt. 10;

Lago Sul: Condomínio Villages Alvorada, QD 11, Vila da Aeronáutica, QRG;

Gama: QD 16, 17, 18; QD 44, 45, 46 e 47 Setor Leste;

Recanto das Emas: QD 401, Condomínio São Francisco QD 01 e QD 03;

Brazlândia: Setor Veredas QD 01, 02, 03, 04, 05 e 06; Setor Norte QD 08, 10, 12; Vila São José QD 37 e 38;

Riacho Fundo I: QS 02 e QS 04;

Riacho Fundo II: QN 8A CJ 01 a 07; QN 8B CJ 01 a 09; QN 8C CJ 01 a 06; QN 8D CJ 01 a 11; QN 8E CJ 01 a 07; QN 8F CJ 01 a 09;

Núcleo Bandeirante: Vila Cauhy, Avenida Contorno BL. 1185, 465, 1025 e A-E, 2ª Avenida BL. 700, 1300, 3ª Avenida BL. 910, 2045, 1845, 1995;

Paranoá: QD 15, 17 e 19; Condomínio Horizonte; QD 16, 22, 24, 26 e 32;

Planaltina: Vila Buritis Quadra 01, Buritis IV Quadra 22 Conj. B e 31ª DP;

Plano Piloto: SQN 302, 312, 404, 215 e 209;

Vicente Pires: Rua 04 Chácaras 08 e 289; Rua 06 Chácara 277; Rua 08 Chácara 184-B