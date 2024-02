Após inundação, reitora na UnB pede apoio da CLDF para resolver drenagem

A reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão vai se reunir, nesta segunda-feira (18/2), às 14h30, com parlamentares na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para pedir apoio às melhorias no sistema de drenagem de água na região da Asa Norte, após novo episódio de inundação do campus pelas fortes chuvas na semana passada.

A reunião foi articulada pelo deputado distrital Gabriel Magno (PT), que é formado em física pela UnB. Nas chuvas que alagaram a universidade no dia 9 de fevereiro, o Instituto de Física foi uma das áreas mais afetadas.

Márcia também está articulando junto ao Ministério da Educação (MEC) a viabilidade da liberação de recursos para a construção de um prédio para o Instituto de Física. Com isso, toda a parte de laboratórios e infraestrutura de pesquisa sairá do subsolo do Instituto Central de Ciências (ICC).











Relembre o caso

Na noite de 9 de fevereiro, a reitora Márcia Abrahão e o vice-reitor Enrique Huelva estiveram no campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB) para avaliar os impactos nos edifícios da Universidade de Brasília após as fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal. Segundo nota da Administração da UnB, as deficiências no sistema de drenagem de águas da Asa Norte, somadas à topografia da região, propiciaram o alagamento de parte do subsolo da parte central do Instituto de Ciências Central e do auditório do departamento de Engenharia Florestal, localizado na Faculdade de Tecnologia (FT).

A Universidade informou que o Instituto de Física (IF) foi a unidade mais prejudicada e teve danos significativos em equipamentos, documentos, livros e mobiliário. O diretor do instituto, Olavo Filho, juntamente com a comunidade de docentes, técnicos e estudantes se mobilizaram para tentar recuperar o máximo possível.

"É importante ressaltar que, em resposta a evento similar ocorrido em 2019, apesar das graves dificuldades orçamentárias, a Universidade de Brasília executou obras de contenção abrangendo todas as unidades situadas no subsolo do ICC, edificação com mais de 50 anos", disse a UnB.

A Administração Superior manifestou pesar pelas perdas registradas. "Estamos acompanhando de perto a situação do Instituto e de outras áreas afetadas, disponibilizando suporte para mitigar os impactos da maneira mais rápida e permanente possível', ressalta UnB.

"Seguimos solidários atuando firmemente para recuperar os danos e continuar as ações de melhoria das condições de infraestrutura de nossa Universidade", acrescenta a nota.