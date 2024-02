Carro sai da pista e capota após forte colisão em Santa Maria

Depois de uma colisão, um veículo tombou na BR-040, na altura da estação de BRT em Santa Maria, neste domingo (18/2). Três vítimas precisaram ser transportadas ao hospital da região.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local para prestar os primeiros socorros e verificou que o acidente envolveu um veículo Siena, conduzido por um homem de 41 anos, que não se feriu; e por um um carro modelo Onix, que estava sendo conduzido por uma mulher de 29 anos. Devido a força da batida o carro saiu da pista e capotou no canteiro lateral, próximo ao viaduto que dá acesso à cidade de Santa Maria.

Os demais passageiros do Onix também foram encaminhados para o hospital: uma criança de 10 anos, que estava com um hematoma na região frontal da cabeça, e outra de 7 anos, que relatava dor no abdômen inferior esquerdo, e a mãe delas, uma mulher de 27 anos, que apresentava apenas escoriações na pálpebra direita e um pequeno edema no braço direito.