Casa pega fogo e filhote de gato é resgatado do incêndio por bombeiros

Uma casa pegou fogo na Quadra 10, conjunto D, de Planaltina-DF, na madrugada desta segunda-feira (19/02). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empenhou 10 viaturas às 04h18 para o local. Um filhote de gato com as patas queimadas e dificuldade respiratória foi socorrido. Ele recebeu oxigênio e depois foi levado a uma clínica veterinária.

Os quatro moradores conseguiram sair da casa sem ferimentos: uma senhora de 79 anos, dois homens de 25 e 22 anos, e uma criança de 2 anos. A idosa havia aspirado um pouco da fumaça, estava nervosa, foi atendida, mas não necessitou ser transportada a uma unidade de saúde.

A equipe de socorro notou que havia grande quantidade de material combustível acumulado no lote e dentro dos cômodos da casa, como pneus, madeiras, plásticos, papéis, computadores antigos e roupas. Isto teria sido motivo do agravamento das chamas e fumaça saindo da residência. O combate ao incêndio teve duração de nove horas, e foi necessário o uso de uma máquina retroescavadeira para derrubar o muro e movimentar o material combustível.

A atuação preservou as residências vizinhas e o local ficou aos cuidados do proprietário.



A perícia do CBMDF foi acionada para apontar as causas do incêndio.