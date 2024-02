Bebê nasce em carro a caminho do hospital e PMs de Goiás escoltam veículo

Policiais militares do Estado de Goiás (PMGO) participaram de uma ocorrência inusitada em Goianésia (GO) e ajudaram nos primeiros socorros de um bebê que nasceu dentro de um carro, a caminho do hospital.

No começo da semana, as equipes patrulhavam pela GO-230, quando avistaram um carro em alta velocidade na via. O condutor, ao ser abordado, disse aos policiais que estava com a mulher no veículo prestes a dar a luz. Os policiais escoltaram o casal até o hospital. No entanto, no meio do caminho, a bebê nasceu.

Os policiais, então, apoiaram a mãe e a bebê ainda presas com o cordão umbilical. A mulher foi conduzida pela equipe médica à sala de parto. No dia seguinte, os PMs estiveram no hospital para visitar a mãe e o bebê, que passam bem.