Acidente na DF-190 resulta em morte e em duas pessoas feridas

Um acidente, na DF-190, que dá acesso a Santo Antônio do Descoberto, na manhã deste domingo (18/2), deixou uma pessoa morta e outras duas precisaram ser transportadas para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local e se deparou com um veículo Fiat Uno, conduzido por uma mulher de 33 anos, que havia colidido com um Golf, conduzido por um homem de 46 anos. Com a violência do impacto, a condutora do Fiat ficou presa às ferragens do veículo, juntamente com dois passageiros.

A equipe de socorro verificou que a condutora do Fiat Uno apresentava ausência de sinais vitais, sendo o óbito declarado no local. Os outros dois passageiros foram retirados do interior do veículo, uma jovem, de 16 anos, que foi atendida e avaliada pelos socorristas e apresentava corte no rosto e suspeita de luxação no membro superior esquerdo, foi transportada para hospital, consciente, orientada e estável. O outro, um senhor de 59 anos, também passageiro do Fiat, foi avaliado pela equipe de socorro e apresentava dificuldades respiratória, sudorese, escoriações, dores, edemas na região torácica, sendo transportado para o HRC, consciente, orientado e estável.

O condutor do Golf, foi atendido e não apresentava lesões.



