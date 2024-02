Mais quatro restaurantes comunitários vão servir café, almoço e jantar

Os moradores de Sobradinho, São Sebastião, Itapoã e Brazlândia serão os próximos a contar com as três refeições diárias nos restaurantes comunitários. As quatro unidades preveem servir cerca de 450 mil refeições por mês, por apenas R$ 2, para garantir a segurança alimentar das pessoas em vulnerabilidade dessas regiões.

Atualmente, a novidade já vale para quatro restaurantes do DF — as unidades de Arniqueira, Recanto das Emas, Planaltina e Pôr do Sol. Além de incluir as três principais refeições do dia, os novos contratos preveem a ampliação no atendimento, funcionando de domingo a domingo.

A previsão é que, até o fim de 2025, todos os 16 restaurantes comunitários do Distrito Federal estejam com funcionamento de domingo a domingo servindo café da manhã, almoço e jantar. Além disso, o Governo do Distrito Federal (GDF) pretende levar novos restaurantes a outras cidades.

Ainda neste primeiro semestre, as regiões do Varjão e a de Portelinha, em Samambaia, serão as próximas a ganhar um novo restaurante. Por lá, as duas unidades terão funcionamento de domingo a domingo e também vão servir café da manhã, almoço e jantar.

*Com informações da Agência Brasília