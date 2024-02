Confira os locais por onde o carro fumacê passará nesta terça (20/2)

Como medida para combater a proliferação do mosquito da dengue, os carros fumacê estão passando pelas ruas do Distrito Federal diariamente. O veículo do inseticida de ultrabaixo volume (UBV) vai passar por 17 regiões administrativas nesta terça-feira (20/2). O horário de passagem é no fim da tarde, das 17h às 19h.



A recomendação é para que as pessoas abram portas e janelas quando o carro passar para que haja uma maior eficácia do produto. Vale ressaltar que uma das formas de combater a proliferação dos mosquitos da dengue é evitando o acúmulo de água parada.

Confira a lista de locais abaixo:

Samambaia: QR 510 e 508;

São Sebastião: Zumbi dos Palmares;

Taguatinga: QNE 09 e 19; QNJ 21, 22, 26, 29, 33, 34 e 41; QNC 01 a 15;

Santa Maria: QR 116, 117, 312, 316, 317, 318, 516, 517 e 518;

Guará II: QE 17;

Lago Sul: QI 17;

Gama: QD 29, 30, 31, 32, 33 e 34 - Setor Leste;

Recanto das Emas: QD 511, Condomínio Buritis I;

Brazlândia: QD 33 e 34, Vila São José, Incra 08;

Riacho Fundo I: QN 09, Setor de Oficinas;

Riacho Fundo II: QN 7B Conj. 01 a 07; QN 7C Conj. 01 a 08; QN 7D Conj. 01 a 06; QN 7E Conj. 01 a 05; QN 7F Conj. 01 a 05; QC 04;

Núcleo Bandeirante: Vila Nova Divineia, Setor de Oficinas e Avenida Central Bl. 1025, 1685, 518/680, 1315/1425, 111 e 171;

Paranoá: Paranoá Park, QD 15, 17, 19, 23, 25 e 27;

Planaltina: Buritis II Qd. 10 e 20;

Ceilândia: QNP 14 e 15, QNN 37 Cj. A a H; QNO 20 Cj. 01 a 57;

Estrutural: QD 04 Cj. 1, 2, 3 e 4 - Setor Leste;

Itapoã: Del Lago, QD 01 a 30, QD 31 a 61.